Дефіцит продуктів у Черкасах посилив кризу з доступністю сезонних фруктів, повідомляє Politeka.

Україна практично залишилася без місцевих яблук. Їхня середня ціна нині складає 85,20 грн/кг, що втричі більше, ніж у червні минулого року. Про це повідомляє "Hromadske" з посиланням на висновки галузевих експертів.

Аналітик Олександр Хорєв (EastFruit Weekly Ukraine) повідомив, що на прилавках переважає імпортна продукція, зокрема польського походження. На вітчизняні фрукти припадає лише незначна частка товарів. Роком раніше аналогічний показник складав 28,11 гривні.

Причиною такого зростання називають старіння садів і скорочення нових насаджень. Цю інформацію підтвердив аграрний експерт Іван Томич. Він зауважив, що галузь не оновлюється, а це впливає на кількість вирощеної продукції. Через це імпорт витіснив українські яблука з ринку.

Індикатором змін стала вартість бананів. Сьогодні вони коштують 74,15 грн за кілограм, що дешевше за яблука, які історично були доступнішими. У 2024 році банани мали ціну 64,03 грн.

Як повідомляють фахівці, якщо поточні тенденції збережуться, яблука можуть остаточно втратити статус масового продукту. Імпорт займе переважне місце, а звичний фрукт стане недоступним для багатьох українців. Водночас дефіцит продуктів у Черкасах лише поглибив напружену ситуацію на ринку.

До слова, у Черкасах також нестача риби. В умовах війни рибалки стикаються з адміністративними труднощами — дозволи на вихід на воду видаються рідко, а любительське рибальство обмежується через безпекові ризики.

