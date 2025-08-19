Дефицит продуктов в Черкассах лишь усугубил напряженную ситуацию на рынке.

Дефицит продуктов в Черкассах усугубил кризис с доступностью сезонных фруктов, сообщает Politeka.

Украина практически осталась без местных яблок. Их средняя цена составляет 85,20 грн/кг, что в три раза больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на выводы отраслевых экспертов.

Аналитик Александр Хорев (EastFruit Weekly Ukraine) сообщил, что на прилавках преобладает импортная продукция, в частности, польского происхождения. На отечественные фрукты приходится только незначительная часть товаров. Годом ранее аналогичный показатель составлял 28,11 гривны.

Причиной такого роста называют старение садов и сокращение новых насаждений. Эту информацию подтвердил аграрный эксперт Иван Томич. Он отметил, что отрасль не обновляется, что влияет на количество выращенной продукции. Поэтому импорт вытеснил украинские яблоки с рынка.

Индикатором перемен стала стоимость бананов. Сегодня они стоят 74,15 грн за килограмм, что дешевле яблок, которые исторически были доступнее. В 2024 году бананы имели цену 64,03 грн.

Как сообщают специалисты, если текущие тенденции сохранятся, яблоки могут окончательно утратить статус массового продукта. Импорт займет преимущественное место, а привычный фрукт станет недоступным для многих украинцев. В то же время дефицит продуктов в Черкассах лишь усугубил напряженную ситуацию на рынке.

К слову, в Черкассах тоже нехватка рыбы. В условиях войны рыбаки сталкиваются с административными трудностями — разрешения на выход на воду выдаются редко, а любительское рыболовство ограничивается из-за риска безопасности.

Источник: hromadske

Последние новости:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с 1 июля: какие документы нужны для оформления помощи.