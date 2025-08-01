Місцевим мешканцям варто знати, де саме відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області торкнеться жителів одинадцяти сіл, що входять до Моршинської громади, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Моршинської міської ради, з осені підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській областіторкнеться вивезення сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області зачепить села Довге, Фалиш, Станків, Лисовичі, Баню Лисовицьку, Долішнє, Горішнє, Нижню та Верхню Лукавицю, а також Волю Задеревацьку і Задеревач.

Підприємець Колега М.І., який відповідає за управління побутовими відходами, подав офіційне повідомлення про зміну цін. Основною причиною вказано здорожчання послуг на Стрийському полігоні, де утилізують сміття.

Відповідно до рішення Стрийської міськради, з 1 вересня ціна за утилізацію однієї тонни змішаних відходів зросте з 700 до 750.30 гривень. Це автоматично потягне за собою перегляд вартості для мешканців громади.

У підрахунках вказано, що після коригування економічно обґрунтована вартість становитиме 320.40 за кубометр, що дорівнює 32 гривні з особи щомісяця. Розрахунок зроблено з урахуванням норми накопичення у 1.2 куба на рік для однієї людини.

У новій структурі тарифу зафіксовані такі складові. Матеріальні витрати (пальне, запчастини) залишаються на рівні 67.87 гривен за куб. Оплата праці складає 33.96. ЄСВ, амортизація та інші супутні витрати - ще 10.11 грн, а загальновиробничі - 10.42, та адміністративні - 9.49. Витрати на збут - 10.14 грн.

Сума за збирання та перевезення сміття без податку дорівнює 141.99, а з урахуванням ПДВ - 170.33. Додатково вартість видалення із податком зростає до 150.06. Отже, загальна вартість, включно зі збором, перевезенням і утилізацією, становитиме 320.39 грн за кубометр.

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