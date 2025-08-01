Местным жителям следует знать, где произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области коснется жителей одиннадцати сел, входящих в Моршинскую общину, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Моршинского городского совета, с осени повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области затронет вывоз мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области затронет села Довге, Фалыш, Станков, Лысовичи, Баню Лисовицкую, Долишнее, Горишнее, Нижнюю и Верхнюю Луковицу, а также Волю Задеревацкую и Задеревач.

Предприниматель Коллега М.И., отвечающий за управление бытовыми отходами, подал официальное уведомление об изменении цен. Основной причиной указано удорожание услуг на Стрыйском полигоне, где утилизируют мусор.

Согласно решению Стрыйского горсовета, с 1 сентября цена за утилизацию одной тонны смешанных отходов вырастет с 700 до 750.30 гривен. Это автоматически повлечет за собой пересмотр стоимости для жителей общины.

В подсчетах указано, что после корректировки экономически обоснованная стоимость будет составлять 320.40 за кубометр, что составляет 32 гривны с человека ежемесячно. Расчет произведен с учетом нормы накопления в 1.2 куба в год для одного человека.

В новой структуре тарифа зафиксированы следующие составляющие. Материальные расходы (горючее, запчасти) остаются на уровне 67.87 гривен за куб. Оплата труда 33.96. ЕСВ, амортизация и другие сопутствующие расходы – еще 10.11 грн, а общепроизводственные – 10.42, и административные – 9.49. Расходы на сбыт – 10.14 грн.

Сумма за сбор и перевозку мусора без налога равна 141.99, а с учетом НДС - 170.33. Дополнительно стоимость удаления с налогом растет до 150.06. Следовательно, общая стоимость, включая сбор, перевозку и утилизацию, составит 320.39 грн за кубометр.

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Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

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