Відбувається масштабна роздача індивідуальних безкоштовних продуктів для ВПО в Миколаєві та області.

Безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області можна отримати у благодійному фонді "Карітас України", проте варто знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті фонду.

Карітас України продовжує активно підтримувати внутрішньо переміщених осіб, охоплюючи навіть найвіддаленіші населені пункти. Для цього організація створила мобільні виїзні групи, які надають повний спектр допомоги, аналогічний міським хабам.

Під час таких виїздів люди мають змогу отримати безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області, гігієнічні набори, зареєструватися на грошову підтримку, звернутися до юриста, психолога, кризового менеджера чи кейс-менеджера. Особливо важливою ця форма роботи є для прифронтових та ізольованих громад, де гуманітарна ситуація залишається найскладнішою.

Продовольча допомога

У межах проєкту Карітас організовує гаряче харчування для ВПО, створюючи благодійні їдальні, мобільні кухні та налагоджуючи доставку обідів у місцях тимчасового або колективного проживання. Також відбувається масштабна роздача індивідуальних безкоштовних продуктів для ВПО в Миколаєві та області. Окрема увага приділяється родинам з дітьми — малюки та немовлята отримують спеціалізоване дитяче харчування відповідно до вікових потреб.

Гігієна та забезпечення водою

Ще один ключовий напрям — підтримка санітарно-гігієнічних умов у громадах, які постраждали від війни або нещодавно були звільнені від окупації. Карітас вже надав понад 1 250 000 послуг у сфері водозабезпечення, гігієни та санітарії.

На етапі екстреної допомоги передбачено:

постачання питної води у пляшках або автоцистернах;

облаштування колективних пунктів доступу до чистої води;

видача грошової допомоги для придбання гігієнічних товарів;

роздача спеціальних гігієнічних наборів — як для дорослих, так і для дітей та осіб з інвалідністю.

