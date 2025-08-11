Происходит масштабная раздача индивидуальных бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаеве и области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области можно получить в благотворительном фонде "Каритас Украины", однако следует знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте фонда.

Каритас Украины продолжает активно поддерживать внутренне перемещенные лица, охватывая даже самые отдаленные населенные пункты. Для этого организация создала мобильные выездные группы, предоставляющие полный спектр помощи, аналогичный городским хабам.

Во время таких выездов люди могут получить бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области, гигиенические наборы, зарегистрироваться на денежную поддержку, обратиться к юристу, психологу, кризисному менеджеру или кейс-менеджеру. Особенно важна эта форма работы для прифронтовых и изолированных общин, где гуманитарная ситуация остается самой сложной.

Продовольственная помощь

В рамках проекта Каритас организует горячее питание для ВПЛ, создавая благотворительные столовые, мобильные кухни и налаживая доставку обедов в местах временного или коллективного проживания. Также происходит масштабная раздача индивидуальных бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаеве и области. Отдельное внимание уделяется семьям с детьми - малыши и младенцы получают специализированное детское питание в соответствии с возрастными потребностями.

Гигиена и водоснабжение

Еще одно ключевое направление — поддержка санитарно-гигиенических условий в общинах, пострадавших от войны или недавно освобожденных от оккупации. Каритас уже оказал более 1 250 000 услуг в сфере водоснабжения, гигиены и санитарии.

На этапе экстренной помощи предусмотрено:

снабжение питьевой водой в бутылках или автоцистернах;

обустройство коллективных точек доступа к чистой воде;

выдача денежной помощи для приобретения гигиенических товаров;

раздача специальных гигиенических наборов как для взрослых, так и для детей и лиц с инвалидностью.

