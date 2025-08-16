Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається відповідно до чинних правил і документів, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи, які втратили домівки через повномасштабне вторгнення, можуть отримати житло на певний строк або безстроково з правом подальшої приватизації. Для цього необхідно стати на квартирний облік у місцевих органах влади.

Дім надається з комунального фонду громади, де ВПО внесені в Єдину базу даних. Користування можливе на рік із правом продовження. Скористатися цим можуть особи, які не мають власної площі або мають менше 13,65 м² на людину чи 35,22 м² на домогосподарство. Оплата стосується лише комунальних послуг. Пріоритет надається багатодітним сім’ям, вагітним, пенсіонерам, людям з інвалідністю, а також тим, чиє житло зруйновано.

Переселенці можуть отримати покращення житлових умов із безстроковим користуванням державним чи громадським житлом із подальшою можливістю приватизації. Право на безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області мають учасники бойових дій, сім’ї загиблих захисників, діти-сироти з ВПО та люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Для постановки на облік необхідно подати заяву до ЦНАП чи органів місцевої влади з копіями паспорта, довідки ВПО, документів, що підтверджують родинні зв’язки, і додаткових довідок для пріоритету. Після розгляду рішення про взяття на облік ухвалюється відповідним органом.

Термін очікування залежить від наявності вільних приміщень. У разі появи житла для тимчасового користування воно має бути передане переселенцям не пізніше трьох робочих днів. Для безстрокового проживання час очікування визначається черговістю в квартирному обліку.

