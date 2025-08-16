Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется в соответствии с действующими правилами и документами, сообщает Politeka.

Внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома из-за полномасштабного вторжения, могут получить жилье на определенный срок или бессрочно с правом дальнейшей приватизации Для этого необходимо стать на квартирный учет в местных органах власти.

Дом предоставляется из коммунального фонда общины, где ВПЛ внесены в Единую базу данных. Использование возможно на год с правом продления. Воспользоваться этим могут лица, не имеющие собственной площади или менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство. Оплата касается только коммунальных услуг. Приоритет предоставляется многодетным семьям, беременным, пенсионерам, людям с инвалидностью, а также тем, чье жилье разрушено.

Переселенцы могут получить улучшение жилищных условий с бессрочным пользованием государственным или общественным жильем с возможностью приватизации. Право на бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области имеют участники боевых действий, семьи погибших защитников, дети-сироты из ВПЛ и люди с инвалидностью, полученной в результате войны.

Для постановки на учет необходимо подать заявление в ЦНАП или органы местной власти с копиями паспорта, справки ВПЛ, документов, подтверждающих родственные связи, и дополнительных справок для приоритета.

Срок ожидания зависит от свободных помещений. В случае появления жилья для временного использования оно должно быть передано переселенцам не позднее трех рабочих дней. Для бессрочного проживания время ожидания определяется очередностью квартирного учета.

