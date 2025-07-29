На тлі зростаючих викликів у сфері продовольчої безпеки, дефіцит продуктів у Кіровоградській області проявився у зникненні окремих видів риби з торговельних мереж. повідомляє Politeka.

Зокрема, мова йде про товстолоба та щуку, які ще донедавна були звичним товаром на прилавках.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України в коментарі «Телеграфу» пояснила, що причиною стало різке скорочення промислового вилову. Основним чинником є підрив Каховського водосховища, внаслідок чого багато водойм опинилися поза доступом — частина з них осушилася, інші залишаються під окупацією або заміновані.

Додаткові труднощі створюють обмеження, введені під час воєнного стану, включаючи заборони на вихід на воду та ускладнення з оформленням дозвільних документів.

Ситуація торкнулася не лише промислових рибалок, а й аматорів. Через це товстолоб і щука стали рідкістю на ринку.

За інформацією з відкритих джерел, у “Сільпо” товстолоб коштує 111 грн за кілограм, у Varus — майже 180. Щука подекуди взагалі відсутня, а в разі наявності — вартість перевищує 190 грн/кг.

Отже, дефіцит продуктів у Кіровоградській області включає й рибну продукцію, що суттєво впливає на споживчий вибір українців.

До слова, також у Кіровоградській області можна отримати продукти безкоштовно.

Організація спрямовує свої зусилля на подолання наслідків війни, соціальної вразливості, економічних криз, бідності та надзвичайних ситуацій. У центрі уваги — безкоштовні продукти у Кіровоградській області для ВПО та пенсіонерів, родинам з дітьми, особам з інвалідністю, а також тим, хто постраждав від бойових дій.

Джерело: Телеграф

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