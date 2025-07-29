Дефицит продуктов в Кировоградской области включает в себя и рыбную продукцию.

На фоне растущих вызовов в сфере продовольственной безопасности дефицит продуктов в Кировоградской области проявился в исчезновении отдельных видов рыбы из торговых сетей. сообщает Politeka.

В частности, речь идет о толстолобых и щуках, которые еще до недавнего времени были привычным товаром на прилавках.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины в комментарии "Телеграфу" объяснила, что причиной стало резкое сокращение промыслового отлова. Основным фактором является подрыв Каховского водохранилища, в результате чего многие водоемы оказались вне доступа — часть из них осушилась, другие остаются под оккупацией или заминированы.

Дополнительные трудности создают ограничения, введенные во время военного положения, включая запреты на выход на воду и усложнения с оформлением разрешительных документов.

Ситуация затронула не только промысловых рыбаков, но и любителей. Поэтому толстолоб и щука стали редкостью на рынке.

По информации из открытых источников, у Сильпо толстолоб стоит 111 грн за килограмм, у Varus — почти 180. Щука иногда вообще отсутствует, а в случае наличия — стоимость превышает 190 грн/кг.

Следовательно, дефицит продуктов в Кировоградской области включает и рыбную продукцию, что оказывает существенное влияние на потребительский выбор украинцев.

Кстати, также в Кировоградской области можно получить продукты бесплатно.

Организация направляет свои усилия на преодоление последствий войны, социальной уязвимости, экономических кризисов, бедности и чрезвычайных ситуаций. В центре внимания — бесплатные продукты в Кировоградской области для ВПЛ и пенсионеров, семьям с детьми, лицам с инвалидностью, а также пострадавшим от боевых действий.

Источник: Телеграф

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