Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області можна отримати за зазначеними контактами.

Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області доступне у кількох населених пунктах.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт Допомагай.

Надійні господарі з різних районів області готові надати помешкання для тимчасового проживання різним категоріям осіб.

У Старокостянтинівському районі є будинок з двома кімнатами, облаштованою кухнею з газовою плитою, ванною та санвузлом. Поблизу — школа, дитячий садок, продуктові магазини, зупинка громадського транспорту, поштові відділення, ринок та станція техобслуговування. Проживання передбачено для жінок, людей старшого віку та дітей. В наявності всі потрібні комунікації, інтернет. Поселення можливе одразу.

Також у селі Старий Остропіль для проживання надається великий цегляний будинок з трьома кімнатами, кухнею, санвузлом, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Дім обладнаний всіма зручностями: газопостачанням, водою, електрикою. Поруч — школа, магазини, річка, медустанова, кафе, СТО. Домівка підходить для жінок, родин з дітьми, пар без дітей або осіб похилого віку.

У Кам'янці-Подільському пенсіонер пропонує прихисток у цегляному будинку, розташованому поблизу природоохоронної зони. Домівка з опаленням дровами та балонним газом. У пріоритеті — чоловіки, зокрема ветерани для відпочинку, а також юнаки з інтернатів. Є можливість допомагати з господарством. Пропозиція безкоштовна. Адреса: Шевченка, 77. Наявні місця: 2.

