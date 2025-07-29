Коли йдеться про роботу для пенсіонерів у Хмельницькому, більшість уявляють щось дуже просте або малооплачуване, але насправді ситуація дещо інша.

Робота для пенсіонерів у Хмельницькому передбачає, що на місцевому ринку праці з’являються пропозиції, які цілком підходять людям поважного віку і можуть забезпечити стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Вакансії із сайту work.ua пропонують зручні умови і можливість залишатися соціально активними.

Один із варіантів - посада різноробочого із зарплатою від 25000 до 30000. Ця робота для пенсіонерів у Хмельницькому передбачає допомогу в різних господарських справах на територіях клієнтів. Тут можна займатися доглядом за рослинами, обрізкою гілок, покосом трави, а також ландшафтом.

Для цієї посади не потрібно мати спеціальну освіту або досвід, головне бути відповідальним і готовим навчатися. Такий варіант ідеально підходить тим, хто хоче не лише заробити, а й бути корисним.

Ще одна пропозиція - робота для пенсіонерів у Хмельницькому листоношею у компанії Укрпошта із зарплатою від 6700 до 10000. Для цієї посади потрібна середня або середня спеціальна освіта. Досвід з клієнтами стане перевагою, але головні важливі якості: комунікабельність, пунктуальність, оперативність і стресостійкість.

Працевлаштування офіційне у великій та стабільній компанії, додатково обіцяють премії за виконання плану, а також можливості для навчання і кар’єрного росту.

Окрім цього у місті шукають оператора-продавця касира на автозаправну станцію WOG на Чернівецькому кільці. Тут обіцяють фіксований дохід у 25000. Обов'язки тут включають обслуговування клієнтів, консультування з питань пального і товарів магазину, а також ознайомлення з акціями.

А ще викладка товарів, приготування хот-догів і бургерів, розрахунок клієнтів та створення дружньої атмосфери. Графік гнучкий, що дозволяє поєднувати працю з особистими справами.

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