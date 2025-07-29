Когда речь идет о работе для пенсионеров в Хмельницком, большинство представляют нечто очень простое или малооплачиваемое, но на самом деле ситуация несколько иная.

Работа для пенсионеров в Хмельницком предполагает, что на местном рынке труда появляются предложения, которые полностью подходят людям преклонного возраста и могут обеспечить стабильный доход, сообщает Politeka.

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Один из вариантов – должность разнорабочего с зарплатой от 25000 до 30000. Эта работа для пенсионеров в Хмельницком предусматривает помощь по разным хозяйственным делам на территориях клиентов. Здесь можно заниматься уходом за растениями, обрезкой веток, покосом травы, а также ландшафтом.

Для этого поста не нужно иметь специальное образование или опыт, главное быть ответственным и готовым учиться. Такой вариант идеально подходит тем, кто хочет не только заработать, но и быть полезным.

Еще одно предложение - работа для пенсионеров в Хмельницком почтальоном у компании Укрпочта с зарплатой от 6700 до 10000. Для этой должности нужно среднее или среднее специальное образование. Опыт с клиентами станет преимуществом, но главные важные качества: коммуникабельность, пунктуальность, оперативность и стрессоустойчивость.

Трудоустройство официальное в крупной и стабильной компании дополнительно обещают премии за выполнение плана, а также возможности для обучения и карьерного роста.

Кроме этого, в городе ищут оператора-продавца кассира на автозаправочную станцию WOG на Черновицком кольце. Здесь обещают фиксированный доход в 25000. Обязанности здесь включают обслуживание клиентов, консультирование по вопросам горючего и товаров магазина, а также ознакомление с акциями.

А еще выкладка товаров, приготовление хот-догов и бургеров, расчет клиентов и создание дружеской атмосферы. График гибок, позволяющий совмещать труд с личными делами.

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