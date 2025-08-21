Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области можно получить по указанным контактам.

Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области доступно в нескольких населённых пунктах, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт Допомагай .

Надежные хозяева из разных районов области готовы предоставить жилье для временного проживания разным категориям лиц.

В Староконстантиновском районе есть дом с двумя комнатами, обустроенной кухней с газовой плитой, ванной и санузлом. Поблизости школа, детский сад, продуктовые магазины, остановка общественного транспорта, почтовые отделения, рынок и станция техобслуживания. Проживание предусмотрено для женщин, людей постарше и детей. В наличии все нужные коммуникации, интернет. Поселение возможно сразу.

Также в селе Старый Острополь предоставляется большой кирпичный дом с тремя комнатами, кухней, санузлом, летней кухней и приусадебным участком. Дом оборудован всеми удобствами: газоснабжением, водой, электричеством. Рядом – школа, магазины, река, медучреждение, кафе, СТО. Дом подходит для женщин, семей с детьми, пар без детей или пожилых людей.

В Каменце-Подольском пенсионер предлагает убежище в кирпичном доме, расположенном вблизи природоохранной зоны. Дом с отоплением дровами и баллонным газом. В приоритете мужчины, в том числе ветераны для отдыха, а также юноши из интернатов. Есть возможность помогать с хозяйством. Предложение бесплатное. Адрес: Шевченко, 77. Имеющиеся места: 2.

