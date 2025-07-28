Субсидія для пенсіонерів у Полтавській області може бути припинена або не призначена.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються окремо на два періоди, проте частині українців треба звертатись до ПФУ, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються окремо на два періоди: неопалювальний сезон триває з першого травня до тридцятого вересня, а опалювальний сезон — з першого жовтня до тридцятого квітня.

Для більшості громадян, які вже отримували субсидію у попередньому періоді, вона буде автоматично перепризначена без необхідності повторного звернення. Однак існують винятки, коли потрібно подати нову заяву і декларацію про доходи.

Субсидія для пенсіонерів у Полтавській області може бути припинена або не призначена у таких випадках:

основний заявник, на якого було оформлено субсидію, помер.

під час перевірки виявляється, що реальні доходи сім’ї перевищують вказані у декларації.

у разі зміни місця проживання, адже субсидія закріплена за конкретною адресою.

будь-хто з членів домогосподарства здійснив дорогу покупку на суму понад сто тисяч гривень.

існує заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка перевищує шістсот вісімдесят гривень.

Окремої уваги потребують ситуації, коли потрібно обов’язково звертатися повторно для подання заяви і декларації. Зокрема, це стосується таких випадків:

У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи .

. Члени родини проживають у орендованому житлі та самостійно сплачують комунальні послуги.

та самостійно сплачують комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих .

. Якщо подається заява на отримання субсидії на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого побутового палива.

Щоб оформити субсидію або поновити її на новий період, заявник має кілька варіантів подачі документів:

Особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України .

. Надіслати документи поштою на адресу відповідного органу ПФУ.

на адресу відповідного органу ПФУ. Онлайн — через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

— через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також подати документи можна через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також через мобільний застосунок Дія.

Щоб не втратити право на субсидію, важливо вчасно подати необхідні документи та переконатися, що ваша ситуація відповідає всім критеріям для її призначення.

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