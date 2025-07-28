Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються окремо на два періоди, проте частині українців треба звертатись до ПФУ, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в поясненні ПФУ.
Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються окремо на два періоди: неопалювальний сезон триває з першого травня до тридцятого вересня, а опалювальний сезон — з першого жовтня до тридцятого квітня.
Для більшості громадян, які вже отримували субсидію у попередньому періоді, вона буде автоматично перепризначена без необхідності повторного звернення. Однак існують винятки, коли потрібно подати нову заяву і декларацію про доходи.
Субсидія для пенсіонерів у Полтавській області може бути припинена або не призначена у таких випадках:
- основний заявник, на якого було оформлено субсидію, помер.
- під час перевірки виявляється, що реальні доходи сім’ї перевищують вказані у декларації.
- у разі зміни місця проживання, адже субсидія закріплена за конкретною адресою.
- будь-хто з членів домогосподарства здійснив дорогу покупку на суму понад сто тисяч гривень.
- існує заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка перевищує шістсот вісімдесят гривень.
Окремої уваги потребують ситуації, коли потрібно обов’язково звертатися повторно для подання заяви і декларації. Зокрема, це стосується таких випадків:
- У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.
- Члени родини проживають у орендованому житлі та самостійно сплачують комунальні послуги.
- Кількість фактично проживаючих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих.
- Якщо подається заява на отримання субсидії на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого побутового палива.
Щоб оформити субсидію або поновити її на новий період, заявник має кілька варіантів подачі документів:
- Особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.
- Надіслати документи поштою на адресу відповідного органу ПФУ.
- Онлайн — через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Також подати документи можна через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також через мобільний застосунок Дія.
Щоб не втратити право на субсидію, важливо вчасно подати необхідні документи та переконатися, що ваша ситуація відповідає всім критеріям для її призначення.
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