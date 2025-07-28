Субсидия для пенсионеров в Полтавской области может быть прекращена или не предназначена.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области начисляются отдельно на два периода, однако части украинцев следует обращаться в ПФУ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в объяснении ПФУ.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области начисляются отдельно на два периода: неотапливаемый сезон длится с 1 мая по 30 сентября, а отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Для большинства граждан, уже получавших субсидию в предыдущем периоде, она будет автоматически переназначена без необходимости повторного обращения. Однако существуют исключения, когда нужно подать новое заявление и декларацию о доходах.

Субсидия для пенсионеров в Полтавской области может быть прекращена или не назначена в следующих случаях:

основной заявитель, на которого была оформлена льгота, умер.

в ходе проверки оказывается, что реальные доходы семьи превышают указанные в декларации.

в случае смены места жительства, ведь льгота закреплена за конкретным адресом.

кто-либо из членов домохозяйства совершил дорогую покупку на сумму более ста тысяч гривен.

существует задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, превышающая шестьсот восемьдесят гривен.

Отдельное внимание требует ситуации, когда нужно обязательно обращаться повторно для подачи заявления и декларации . В частности, это касается следующих случаев:

В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица .

. Члены семьи проживают в арендованном жилье и самостоятельно платят коммунальные услуги.

и самостоятельно платят коммунальные услуги. Количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных .

. Если подается заявление на получение помощи на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива.

Чтобы оформить или возобновить ее на новый период, у заявителя есть несколько вариантов подачи документов:

Лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины .

. Прислать документы по почте в адрес соответствующего органа ПФУ.

в адрес соответствующего органа ПФУ. Онлайн – через официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

– через официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также подать документы можно через уполномоченных лиц органов местного самоуправления, Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также через мобильное приложение Дія.

Чтобы не потерять право на выплату, важно своевременно подать необходимые документы и убедиться, что ваша ситуация отвечает всем критериям ее назначения.

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