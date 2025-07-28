Субсидии для пенсионеров в Полтавской области начисляются отдельно на два периода, однако части украинцев следует обращаться в ПФУ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в объяснении ПФУ.
Субсидии для пенсионеров в Полтавской области начисляются отдельно на два периода: неотапливаемый сезон длится с 1 мая по 30 сентября, а отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Для большинства граждан, уже получавших субсидию в предыдущем периоде, она будет автоматически переназначена без необходимости повторного обращения. Однако существуют исключения, когда нужно подать новое заявление и декларацию о доходах.
Субсидия для пенсионеров в Полтавской области может быть прекращена или не назначена в следующих случаях:
- основной заявитель, на которого была оформлена льгота, умер.
- в ходе проверки оказывается, что реальные доходы семьи превышают указанные в декларации.
- в случае смены места жительства, ведь льгота закреплена за конкретным адресом.
- кто-либо из членов домохозяйства совершил дорогую покупку на сумму более ста тысяч гривен.
- существует задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, превышающая шестьсот восемьдесят гривен.
Отдельное внимание требует ситуации, когда нужно обязательно обращаться повторно для подачи заявления и декларации . В частности, это касается следующих случаев:
- В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.
- Члены семьи проживают в арендованном жилье и самостоятельно платят коммунальные услуги.
- Количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных.
- Если подается заявление на получение помощи на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива.
Чтобы оформить или возобновить ее на новый период, у заявителя есть несколько вариантов подачи документов:
- Лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
- Прислать документы по почте в адрес соответствующего органа ПФУ.
- Онлайн – через официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Также подать документы можно через уполномоченных лиц органов местного самоуправления, Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также через мобильное приложение Дія.
Чтобы не потерять право на выплату, важно своевременно подать необходимые документы и убедиться, что ваша ситуация отвечает всем критериям ее назначения.
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Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Полтавской области: в ПФУ раскрыли, как узнать о назначении помощи, не выходя из дома.