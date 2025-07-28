Отримати безкоштовне житло для переселенців в Кіровограді можна тільки після виконання усіх вимог.

Безкоштовне житло для переселенців в Кіровограді можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які втратили оселі внаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.

Для цього необхідно бути зареєстрованим у відповідній базі та подати заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу. Нерухомість з комунального фонду надається терміном на рік із можливістю подальшого продовження.

Право на тимчасове розміщення мають особи без нерухомості або ті, хто володіє площею меншою за 13,65 м² на людину чи 35,22 м² на домогосподарство. Виняток — майно, що розташоване на окупованій території або в зоні бойових дій. Оплачуються лише послуги комунального характеру. Перевага — багатодітним, жінкам у стані вагітності, пенсіонерам, сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю та особам, житло яких зруйноване.

Для поліпшення умов передбачене безстрокове користування об’єктами державного або громадського фонду, що надалі може бути приватизоване. Така можливість доступна дітям-сиротам, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, родинам загиблих.

Переселенці мають також право проживати в соціальному житлі на умовах договору, якщо середній дохід за попередній рік нижчий за мінімум та вартість оренди в регіоні. Пріоритет надається людям з інвалідністю I або II груп.

До пакета документів входять: паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО, підтвердження родинних зв’язків, свідоцтва, довідки про пільгові категорії. Після подачі, місцева рада приймає рішення про облік.

Чекати доведеться залежно від наявності ресурсів. Якщо з’являється об’єкт для тимчасового користування, його мають передати не пізніше трьох робочих днів. Порядок черговості враховується для безстрокового та соціального забезпечення. Отримати безкоштовне житло для переселенців в Кіровограді можна тільки після виконання усіх вимог.

Джерело: Факти

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