Получить бесплатное жилье для переселенцев можно только после выполнения всех требований.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировограде могут получить внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома в результате боевых действий, сообщает Politeka.

Для этого необходимо быть зарегистрированным в соответствующей базе и подать заявление в орган местного самоуправления или ЦНАП.

Право на временное размещение имеют лица без недвижимости или владеющие площадью менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство. Исключение – имущество, расположенное на оккупированной территории или в зоне боевых действий. Оплачиваются только услуги коммунального характера. Преимущество – многодетным, женщинам в состоянии беременности, пенсионерам, семьям с детьми, людям с инвалидностью и лицам, жилье которых разрушено.

Для улучшения условий предусмотрено бессрочное пользование объектами государственного или общественного фонда, что может быть приватизировано. Такая возможность доступна детям-сиротам, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, семьям погибших.

Переселенцы имеют право проживать в социальном жилье на условиях договора, если средний доход за предыдущий год ниже минимума и стоимости аренды в регионе. Приоритет отдается людям с инвалидностью I или II групп.

В пакет документов входят: паспорт, идентификационный код, справка ВПЛ, подтверждение родственных связей, свидетельства, справки о льготных категориях. После подачи местный совет принимает решение об учете.

Ждать придется в зависимости от наличия ресурсов. Если объект для временного пользования появляется, его должны передать не позднее трех рабочих дней. Порядок очередности учитывается для бессрочного и социального обеспечения. Получить бесплатное жилье для переселенцев можно только после выполнения всех требований.

Источник: Факты

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