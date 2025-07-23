Інформація про графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Полтавській області є важливим елементом планування побуту.

Графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Полтавській області буде запроваджено через планові роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Скороходівській громаді.

У зв’язку з цим мешканцям низки населених пунктів необхідно врахувати можливі тимчасові перебої з постачанням електроенергії.

Ремонтні заходи пройдуть з 08:00 до 17:00, у деяких випадках – до 20:00. Під час робіт фахівці виконуватимуть усунення дефектів, капітальний ремонт обладнання та очищення повітряних ліній. Це сприятиме підвищенню надійності електропостачання та зменшенню аварійних ситуацій у подальшому.

До зон відключень належать такі населені пункти, як селище Майдан (вулиці Лугова, Перемоги, Харківська, Чутівська), село Лозуватка (Миру, Центральна, Шевченка, Набережна, Незалежності, Садова, Спортивна), смт Скороходове (Миру, Стрілецька, Стрілець).

А також село Таверівка із вулицями Садова, Горіхова, Зарічна, Кооперативна, Нова, Хомутенка, Шкільна, Яблунева. Окрім цього, плануються відключення в селищі Чутове (вул. Енергетиків) та низці інших сіл, серед яких Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка.

Повний перелік адрес із графіком можна переглянути на офіційному сайті Скороходівської селищної ради. АТ «Полтаваобленерго» закликає громадян із розумінням поставитись до тимчасових незручностей і заздалегідь подбати про необхідні запаси.

Інформація про графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Полтавській області — важливий елемент планування побуту, тому слідкуйте за оновленнями у соцмережах та на офіційних ресурсах місцевої влади.

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