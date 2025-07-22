У Харківській області діє програма, яка дає змогу для ВПО, які втекли від війни, отримати безкоштовне житло.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області доступне тим, хто через війну втратив свій дім, повідомляє Politeka.

Люди, які опинилися в скрутному становищі, можуть звернутися по допомогу та отримати тимчасовий або навіть постійний дах над головою.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області передбачене для переселенців, які стали на квартирний облік. Така нерухомість надається з фонду громади, де особа зареєстрована в Єдиній базі даних. Його можна отримати на рік з можливістю подовження.

Цією можливістю можуть скористатися ті, хто не має власної нерухомості або ж площа якої менша за 13,65 квадратних метра на особу або 35,22 метра на все домогосподарство. При цьому враховуються лише житлові умови на підконтрольній Україні території.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області надається лише на час воєнного стану і ще пів року після його завершення. Комунальні послуги доведеться оплачувати самостійно. Перевагу отримують сім’ї з дітьми, багатодітні родини, вагітні жінки, пенсіонери та люди з інвалідністю.

Важливо розуміти, що перебування в черзі на отримання тимчасового даху над головою не заважає потрапити до інших соціальних програм. Наприклад, до програми покращення житлових умов або до соціального квартирного обліку.

До прикладу, облік для покращення умов дозволяє жити у помешканні державного або громадського житлового фонду без обмеження в часі. Більше того, таку нерухомість можна згодом приватизувати.

Але ця можливість доступна не для всіх. Вона призначена для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих військових, а також дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування і вже має статус внутрішньо переміщеної особи.

Джерело: Факти.

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