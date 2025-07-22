В Харьковской области действует программа, которая позволяет для ВПЛ, бежавших от войны, получить бесплатное жилье.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области доступно тем, кто в результате потерял свой дом, сообщает Politeka.

Люди, оказавшиеся в затруднительном положении, могут обратиться за помощью и получить временную или даже постоянную крышу над головой.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предусмотрено для переселенцев, ставших на квартирный учет. Такая недвижимость предоставляется из фонда общины, где лицо зарегистрировано в Единой базе данных. Его можно получить в год с возможностью продления.

Этой возможностью могут воспользоваться те, кто не имеет собственной недвижимости или площадь которой меньше 13,65 квадратных метра на человека или 35,22 метра на все домохозяйство. При этом учитываются только жилищные условия на подконтрольной Украине территории.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предоставляется только на время военного положения и еще полгода после его завершения. Коммунальные услуги придется оплачивать самостоятельно. Предпочтение получают семьи с детьми, многодетные семьи, беременные женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Важно понимать, что пребывание в очереди на получение временной крыши над головой не мешает попасть в другие социальные программы. К примеру, к программе улучшения жилищных условий или к социальному квартирному учету.

К примеру, учет для улучшения условий позволяет жить в доме государственного или общественного жилищного фонда без ограничения во времени. Более того, такую недвижимость можно впоследствии приватизировать.

Но эта возможность доступна не всем. Она предназначена для участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны, семей погибших военных, а также детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки и уже имеет статус внутренне перемещенного лица.

Источник: Факты .

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