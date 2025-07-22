Пересування за новим графіком руху транспорту в Дніпрі можна відстежувати в застосунку «D-transport».

З 19 липня 2025 року запроваджено новий графік руху транспорту в Дніпрі через початок капітального ремонту трамвайної лінії по Старому мосту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Вісті Придністров'я.

У зв’язку з цим припинено курсування трамваїв маршрутів № 6 та № 9. Для зручності пасажирів організували автобусні маршрути № 6К та № 9К, які тимчасово заміняють трамваї за аналогічними напрямками.

Автобус № 6К починає роботу о 6:48 від площі Старомостової, останній рейс о 18:06. У зворотному напрямку перший рейс стартує об 7:10 від Інституту мінеральних ресурсів, останній – о 18:29. Інтервал між рейсами становить близько 40 хвилин із перервою з 11:00 до 14:00. На маршруті діють зупинки: площа Старомостова, БК заводу Комінмет, вулиці Конотопська, Луговська, парк «Козацької слави», Кирилівка, Енеїди, Полонської-Василенко, вокзал Нижньодніпровськ та Інститут мінеральних ресурсів.

Автобус № 9К починає курсувати від площі Старомостової з 6:10 до 17:25, з М’ясокомбінату – з 6:40 до 17:58. Інтервал руху становить 20-40 хвилин із перервою з 11:00 до 13:30. Зупинки включають площу Старомостову, БК заводу Комінмет, Просвітнянську, Маріупольську, Міську лікарню №6, парк Сагайдак, школу №43, завод Артема, Стрілочний завод, МЗБК, Нижньодніпровський вузол і М’ясокомбінат.

Безоплатний проїзд у комунальних автобусах надається школярам та пільговим категоріям за наявності відповідних посвідчень. Однак проїзні квитки для трамваїв чи тролейбусів у автобусах № 6К та № 9К не діють.

Пересування за новим графіком руху транспорту в Дніпрі можна відстежувати в застосунку «D-transport».

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