Тема безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області зачіпає багатьох людей, які опинилися у скрутних обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області стають особливо важливою підтримкою для тих, хто тільки переїхав до нашого регіону і поки не знає про доступні ініціативи, повідомляє Politeka.

Як розповіли волонтери благодійного фонду Angels of Salvation у Фейсбук, отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть навіть ті, хто не планує залишатися тут надовго.

У Павлограді працює транзитний центр, де переселенцям одразу надають базову допомогу без зайвих процедур і черг. Ініціатива реалізується у співпраці з Організацією Об’єднаних Націй і спрямована на тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну та шукати більш безпечне місце для життя.

Основна умова проста. Людина має прибути до Павлограда з території, де тривають бойові дії або є реальна загроза для життя. Для отримання продовольчого набору не потрібно чекати днями або збирати великий пакет довідок. Достатньо факту евакуації.

Уже з перших днів після евакуції можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області. Продовольчий набір, який видають у центрі, розрахований на п’ять днів. До нього входить кілограм хліба, а також десять банок з їжею.

Половина - це консервовані каші, а решта - курятина та овочеві страви. Це базовий набір, який дозволяє переселенцям і літнім людям не думати про їжу хоча б у перші дні після переїзду.

Набір забезпечує два повноцінних прийоми їжі щодня, тож можна хоча б трохи зменшити стрес і переключити увагу на інші важливі речі: знайти житло, вирішити всі питання з документами та прийти до тями після дороги.

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