Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области становятся особенно важной поддержкой для тех, кто только переехал в наш регион и пока не знает о доступных инициативах, сообщает Politeka.

Как рассказали волонтеры благотворительного фонда Angels of Salvation в Фейсбуке, получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области могут даже те, кто не планирует оставаться здесь надолго.

В Павлограде работает транзитный центр, где переселенцам сразу оказывают базовую помощь без лишних процедур и очередей. Инициатива реализуется в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и направлена на тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны и искать более безопасное место для жизни.

Основное условие простое. Человек должен прибыть в Павлоград с территории, где продолжаются боевые действия или есть реальная угроза жизни. Для получения продовольственного набора не нужно ждать на днях или собирать большой пакет справок. Достаточно факта эвакуации.

Уже с первых дней после эвакуции можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области. Продовольственный набор, который выдается в центре, рассчитан на пять дней. В него входит килограмм хлеба, а также десять банок с едой.

Половина – это консервированные каши, а остальные – курятина и овощные блюда. Это базовый набор, позволяющий переселенцам и старикам не думать о еде хотя бы в первые дни после переезда.

Набор обеспечивает два полноценных приема пищи ежедневно, поэтому можно хотя бы немного снизить стресс и переключить внимание на другие важные вещи: найти жилье, решить все вопросы с документами и прийти в себя после дороги.

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