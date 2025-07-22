Передвижение по новому графику движения транспорта в Днепре можно отслеживать в приложении D-transport.

С 19 июля 2025 г. введен новый график движения транспорта в Днепре из-за начала капитального ремонта трамвайной линии по Старому мосту, сообщает Politeka.

Такую информацию дает сайт Известия Приднестровья.

В связи с этим прекращено курсирование трамваев маршрутов №6 и №9. Для удобства пассажиров организовали автобусные маршруты №6К и №9К, временно заменяющие трамваи по аналогичным направлениям.

Автобус №6К начинает работу в 6:48 от площади Старомостовой, последний рейс в 18:06. В обратном направлении первый рейс стартует в 7:10 от Института минеральных ресурсов, последний – в 18:29. Интервал между рейсами составляет около 40 минут с перерывом с 11:00 до 14:00. На маршруте действуют остановки: площадь Старомостова, БК завода Коминмет, улицы Конотопская, Луговская, парк «Казацкой славы», Кирилловка, Энеиды, Полонской-Василенко, вокзал Нижнеднепровск и Институт минеральных ресурсов.

Автобус № 9К начинает курсировать от площади Старомостовой с 6:10 до 17:25, с Мясокомбината – с 6:40 до 17:58. Интервал движения составляет 20-40 минут с перерывом с 11:00 до 13:30. Остановки включают площадь Старомостова, БК завода Коминмет, Просветнянскую, Мариупольскую, Городскую больницу №6, парк Сагайдак, школу №43, завод Артема, Стрелочный завод, МЗСК, Нижнеднепровский узел и Мясокомбинат.

Безвозмездный проезд в коммунальных автобусах предоставляется школьникам и льготным категориям при соответствующих удостоверениях. Однако проездные билеты для трамваев или троллейбусов в автобусах №6К и №9К не действуют.

Передвижение по новому графику движения транспорта в Днепре можно отслеживать в приложении D-transport.

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