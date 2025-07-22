У Харкові люди, які були змушені втікати від війни, можуть розраховувати на грошову допомогу для ВПО.

Грошова допомога для ВПО в Харкові може стати хорошою підтримкою в момент, коли потрібно пристосуватися до нових життєвих подій та нового міста, повідомляє Politeka.

Як інформує портал "Дія", грошова допомога для ВПО в Харкові передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої оселі через війну. Усі деталі можна знайти на онлайн-платформі єДопомога. Її створили спільно Міністерство соціальної політики України та Мінцифри.

Що стосується державної програми, то тут передбачені щомісячні виплати. Дорослі переселенці отримують 2000 гривень, а на дитину чи людину з інвалідністю держава перераховує по 3000.

Кошти надходять на картку єПідтримка. Витрачати їх можна вільно: купувати будь-які товари, оплачувати послуги або просто знімати готівку.

Важливо розуміти, що грошова допомога для ВПО в Харкові доступна лише для тих, хто справді переїхав із районів бойових дій, окупованих чи заблокованих територій. Список таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Він постійно оновлюється, тому перед подачею заявки варто перевірити актуальні дані на офіційному сайті. Якщо ж ваша громада не входить у перелік, а ви зареєстровані саме там, краще звернутися до місцевої військової адміністрації. Вони підкажуть, що робити.

Щоб скористатися підтримкою, вам потрібно мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо оформлюєте все через застосунок Дія, довідку можна отримати одразу під час подання заявки на виплати.

Ті, хто вже має статус, але досі не отримував кошти, повинні подати документи вживу. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу або органів соцзахисту, чи до органів місцевого самоврядування.

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