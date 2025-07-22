В Харькове люди, вынужденные бежать от войны, могут рассчитывать на денежную помощь для ВПЛ.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове может стать хорошей поддержкой в момент, когда нужно приспособиться к новым жизненным событиям и новому городу, сообщает Politeka.

Как информирует портал "Дія", денежная помощь для ВПЛ в Харькове предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за войны. Все детали можно найти на онлайн-платформе єДопомога. Ее создали совместно Министерство социальной политики и Минцифры.

Что касается государственной программы, то здесь предусмотрены ежемесячные выплаты. Взрослые переселенцы получают 2000 гривен, а на ребенка или человека с инвалидностью государство перечисляет по 3000.

Средства поступают на карточку єПідтримка. Тратить их можно свободно: покупать любые товары, оплачивать услуги или просто снимать наличные деньги.

Важно понимать, что денежная помощь для ВПЛ в Харькове доступна только тем, кто действительно переехал из районов боевых действий, оккупированных или заблокированных территорий. Список таких общин утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он постоянно обновляется, поэтому перед подачей заявки следует проверить актуальные данные на официальном сайте. Если же ваша община не входит в список, а вы зарегистрированы именно там, лучше обратиться в местную военную администрацию. Они подскажут, что делать.

Чтобы воспользоваться поддержкой, вам нужно иметь справку внутри перемещенного лица. Если оформляете все через приложение Дія, справку можно получить сразу при подаче заявки на выплаты.

Те, кто уже имеет статус, но до сих пор не получал средства, должны подать документы вживую. Для этого нужно обратиться в ЦНАП или органы соцзащиты, или в органы местного самоуправления.

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