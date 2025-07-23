У Дніпропетровській області діє гуманітарна ініціатива, яка надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області стали реальною підтримкою для людей, які нещодавно покинули зону бойових дій та щойно оселилися у новому місті, повідомляє Politeka.

Як інформують волонтери благодійного фонду Angels of Salvation у Фейсбук, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області нині видають без зайвих формальностей у Павлограді.

Тут функціонує спеціальний транзитний центр. Його створили саме для тих, хто опинився у важких умовах після евакуації з прифронтових регіонів. Люди отримують базовий набір продовольства буквально в перші дні після прибуття.

Це мінімізує стрес й дозволяє зосередитися на інших важливих речах, наприклад, на пошуку житла або юридичній допомозі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області передусім надається тим, хто щойно приїхав і ще не встиг адаптуватися до нових умов. Підтримка розрахована навіть на тих, хто перебуває тут тимчасово.

Головне, щоб людина була евакуйована із зони бойових дій або з територій, де існує пряма загроза життю. Пакунки формуються так, щоб забезпечити людину найнеобхіднішим на кілька днів.

У наборі є хліб, а також десять банок із готовими стравами, серед яких м’ясо, каші та овочі. Раціон розрахований на два прийоми їжі щодня, тож переселенці мають час, аби трохи видихнути і зорієнтуватися, що робити далі.

Програма реалізується за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Організації Об’єднаних Націй. Проте, перед тим як вирушити по допомогу, варто перевірити актуальність інформації про роздачу на офіційних сторінках фонду. Інколи графік або місце видачі можуть змінюватися.

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