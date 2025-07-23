В Днепропетровской области действует гуманитарная инициатива, предоставляющая бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области стали реальной поддержкой для людей, недавно покинувших зону боевых действий и только что поселившихся в новом городе, сообщает Politeka.

Как информируют волонтеры благотворительного фонда Angels of Salvation в Фейсбуке, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области сейчас выдают без лишних формальностей в Павлограде.

Здесь работает специальный транзитный центр. Его создали именно для тех, кто оказался в трудных условиях после эвакуации из прифронтовых регионов. Люди получают базовый набор продовольствия буквально в первые дни по прибытии.

Это минимизирует стресс и позволяет сосредоточиться на других важных вещах, например на поиске жилья или юридической помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области прежде всего предоставляется тем, кто только что приехал и еще не успел адаптироваться к новым условиям. Поддержка рассчитана даже на находящихся здесь временно.

Главное, чтобы человек был эвакуирован из зоны боевых действий или с территорий, где существует прямая угроза жизни. Свертки формируются так, чтобы обеспечить человека самым необходимым на несколько дней.

В наборе есть хлеб, а также десять банок с готовыми блюдами, включая мясо, каши и овощи. Рацион рассчитан на два приема пищи ежедневно, поэтому у переселенцев есть время, чтобы немного выдохнуть и сориентироваться, что делать дальше.

Программа реализуется при поддержке международных партнеров, в частности, Организации Объединенных Наций. Однако, прежде чем отправиться за помощью, следует проверить актуальность информации о раздаче на официальных страницах фонда. Иногда график или место выдачи могут изменяться.

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