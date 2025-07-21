Дефіцит овочів у Полтавській області особливо відчутний у міжсезоння, коли місцева продукція швидко псується, а полиці заповнюються дорогим імпортом.

Дефіцит овочів у Полтавській області, як і в інших регіонах, поглиблюється через хронічну нестачу сучасної інфраструктури для зберігання врожаю, повідомляє Politeka.

Щорічно Україна втрачає понад 35% овочів ще до її потрапляння на ринок. Йдеться про понад мільйон тонн — наслідок нестачі технічно оснащених овочесховищ.

Як повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль, держава розпочинає масштабний проєкт із будівництва національної мережі сховищ. До 2027 року планується звести 78 об’єктів на загальну суму понад 134 мільйони доларів. Цей крок має стати відповіддю на системну проблему, яка поглибилася внаслідок війни.

До початку повномасштабного вторгнення Україна вже відчувала дефіцит потужностей — у 2021 році нестача складала 40%. Нині загальний брак перевищує 1,1 мільйона тонн. Близько 281 тисячі тонн — це втрати через знищення логістичних ланцюгів та окупацію.

На сьогодні в країні функціонують лише 300 тисяч тонн сучасних сховищ із контрольованим середовищем. Ще 324 тисячі — примітивні приміщення з природною вентиляцією, які не дозволяють забезпечити належну якість продукції протягом року.

Сучасне сховище — це не просто склад, а інструмент стабілізації ринку: воно дає можливість фермерам реалізовувати продукцію у періоди високого попиту, підтримує внутрішнє виробництво, створює нові робочі місця, зменшує інфляційні ризики.

Дефіцит овочів у Полтавській області особливо відчутний у міжсезоння, коли місцева продукція швидко псується, а полиці заповнюються дорогим імпортом. Уряд бачить вихід у створенні сталих умов зберігання, щоб зменшити сезонні коливання цін і забезпечити українців якісною продукцією власного виробництва.

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