Дефицит овощей в Полтавской области особенно ощутим в межсезонье, когда местная продукция быстро портится, а полки заполняются дорогим импортом.

Дефицит овощей в Полтавской области, как и в других регионах, усугубляется из-за хронической нехватки современной инфраструктуры для хранения урожая, сообщает Politeka.

Ежегодно Украина теряет более 35% овощей еще до попадания на рынок. Речь идет о более чем миллионе тонн — следствие нехватки технически оснащенных овощехранилищ.

Как сообщил министр агрополитики Виталий Коваль, государство начинает масштабный проект по строительству национальной сети хранилищ. К 2027 году планируется возвести 78 объектов на общую сумму более 134 миллионов долларов. Этот шаг должен стать ответом на системную проблему, которая усугубилась в результате войны.

До начала полномасштабного вторжения Украина уже испытывала дефицит мощностей – в 2021 году недостаток составлял 40%. В настоящее время общая нехватка превышает 1,1 миллиона тонн. Около 281 тысячи тонн – это потери из-за уничтожения логистических цепей и оккупации.

На сегодняшний день в стране функционируют лишь 300 тысяч тонн современных хранилищ с контролируемой средой. Еще 324 тысячи – примитивные помещения с естественной вентиляцией, которые не позволяют обеспечить должное качество продукции в течение года.

Современное хранилище — это не просто склад, а инструмент стабилизации рынка: оно позволяет фермерам реализовывать продукцию в периоды высокого спроса, поддерживает внутреннее производство, создает новые рабочие места, уменьшает инфляционные риски.

Дефицит овощей в Полтавской области особенно ощутим в межсезонье, когда местная продукция быстро портится, а полки заполняются дорогим импортом. Правительство видит выход в создании постоянных условий хранения, чтобы снизить сезонные колебания цен и обеспечить украинцев качественной продукцией собственного производства.

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