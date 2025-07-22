У Львівській області дефіцит продуктів поступово охоплює не лише імпортовані товари, а й базові категорії українського виробництва.

Дефіцит продуктів у Львівській області відчувається навіть на рибному ринку, адже з прилавків магазинів зникають товстолобик і щука, які раніше були звичними для українського споживача, повідомляє Politeka.

Іхтіолог Юлія Куцоконь із Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України пояснила: причиною рідкісної появи окремих видів стала критична ситуація у сфері вилову. Зокрема, після підриву Каховського водосховища український рибний промисел зазнав потужного удару.

Наслідки очевидні — зменшення обсягів вилову через неможливість виходу на водойми, проблеми з оформленням дозволів у зв’язку з воєнним станом, а також втрати водойм, розташованих на тимчасово окупованих або замінованих територіях. Багато локацій осушилися, що зробило промисловий лов неможливим.

Усе це спричинило майже повне зникнення певної риби з магазинів. Товстолоб і щука перетворилися на рідкісну та дорогу продукцію. Ціни зросли суттєво: в «Сільпо» товстолобик коштує 111 грн/кг, у Varus — майже 180 грн/кг. Щуку в деяких супермаркетах узагалі неможливо знайти, а де вона є — ціна перевищує 190 грн/кг.

За словами експертів, якщо обмеження на вилов та логістичні труднощі зберігатимуться, ситуація не покращиться. Рибалки, як професійні, так і аматорські, скаржаться на складні умови роботи.

У Львівській області дефіцит продуктів поступово охоплює не лише імпортовані товари, а й базові категорії українського виробництва. Риба, що раніше була доступною, сьогодні стає недосяжною для пересічного споживача.

До слова, на Львівщині також зикають яблука.

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