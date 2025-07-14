Дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах змінює харчові звички населення.

Дефіцит продуктів у Львівській області призвів до того, що звичні для українців яблука стали дорожчими за банани, повідомляє Politeka.

Середня ціна сягнула 85,20 грн за кілограм — це втричі більше, ніж торік. Така ситуація шокує споживачів і експертів, адже ще нещодавно ці фрукти були найдоступнішими на ринку.

За словами фахівців аграрної сфери, причини подорожчання — старіння садів, скорочення площ під нові насадження та переорієнтація виробників на інші культури. Аграрний аналітик Іван Томич наголошує: відсутність оновлення в галузі створює довготривалі ризики. Місцевої продукції майже не залишилось, і нині полиці магазинів заповнені переважно імпортом з Польщі.

Порівняно з минулим роком, коли яблука коштували 28,11 грн/кг, нинішня ціна є рекордною. Для порівняння, банани коштують 74,15 грн/кг, тоді як рік тому – 64,03 грн. Уперше яблука виявилися дорожчими за екзотичні фрукти. Це говорить про глибоку трансформацію ринку.

Дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах змінює харчові звички населення. Експерти застерігають: якщо ситуація не покращиться, яблука остаточно втратять статус базового продукту, перетворившись на предмет розкоші. Водночас імпорт не здатен компенсувати обсяг попиту без подальшого зростання цін.

Нагадаємо, на Львівщині обмежили рух транспорту.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, на дорогах регіону запровадили так званий тепловий режим. Він передбачає обмеження руху для великовагового транспорту.