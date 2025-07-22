Во Львовской области дефицит продуктов охватывает не только импортированные товары, но и базовые категории украинского производства.

Дефицит продуктов во Львовской области ощущается даже на рыбном рынке, ведь с прилавков магазинов исчезают толстолобик и щука, ранее привычные для украинского потребителя, сообщает Politeka.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины объяснила: причиной редкого появления отдельных видов стала критическая ситуация в сфере отлова. В частности, после подрыва Каховского водохранилища украинский рыбный промысел потерпел мощный удар.

Последствия очевидны — уменьшение объемов отлова из-за невозможности выхода на водоемы, проблемы с оформлением разрешений в связи с военным положением, а также потери водоемов, расположенных на временно оккупированных или заминированных территориях. Многие локации осушились, что сделало промысловую ловлю невозможным.

Все это повлекло за собой почти полное исчезновение определенной рыбы из магазинов. Толстолоб и щука превратились в редкую и дорогую продукцию. Цены выросли существенно: у «Сильпо» толстолобик стоит 111 грн/кг, у Varus – почти 180 грн/кг. Щуку в некоторых супермаркетах вообще невозможно найти, а где она есть цена превышает 190 грн/кг.

По словам экспертов, если ограничения на отлов и логистические трудности будут сохраняться, ситуация не улучшится. Рыбаки как профессиональные, так и любительские жалуются на сложные условия работы.

Во Львовской области дефицит продуктов охватывает не только импортированные товары, но и базовые категории украинского производства. Рыба, ранее доступная, сегодня становится недостижимой для рядового потребителя.

К слову, во Львовской области также икают яблоки.

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