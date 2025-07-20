Оголошено нові графіки відключення світла на період із 21 по 27 липня 2025 року для Кіровоградської області.

Енерегетики попередили, де в Кіровоградській області протягом тижня 21-27 липня 2025 року будуть застосовуватися графіки відключення світла, пише Politeka.

Це не стабілізаційні чи аварійні знеструмлення, а саме локальні, повʼязані з проведенням планових ремонтних робіт в електромережах.

У Кропивницькому локальні графіки відключення світла за окремими вулицями діятимуть щодня з 21 по 25 липня з 9:00 до 17:00 або 18:00. Повний список адрес, яких торкнуться обмеження, можна знайти на сайті обленерго, повідомляє Politeka.

У межах обслуговування Благовіщенських ЕМ в Кіровоградській області плануються такі знеструмлення:

21 липня – Благовіщенське, Вільхове, Станіславове, Синьки;

22 – Богданове, Камʼяний Брід, Кленове, Сабатинівка, Синицівка, Христофорове;

23 – Данилова Балка.

Графіки відключення світла для Бобринецьких ЕМ:

21 – Сугокліївка, Бобринець, Кохане;

22 – Сугокліївка, Тарасівка, Шляхове, Червонопілля, Дібрівка;

23 – Кохане, Червонопілля, Бобринець, Павлогірківка.

Вільшанські ЕМ: без електроенергії на наступному тижні тимчасово залишаться деякі мешканці населених пунктів Вільшанка, Добрянка, Проске-Забузьке, Станкувате, Березова Балка, Йосипівка, Залізничне.

Що стосується інших населених пунктів Кіровоградської області, то повну інформацію про планові знеструмлення на наступний тиждень можна знайти на сайті обленерго.

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