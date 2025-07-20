Енерегетики попередили, де в Кіровоградській області протягом тижня 21-27 липня 2025 року будуть застосовуватися графіки відключення світла, пише Politeka.
Це не стабілізаційні чи аварійні знеструмлення, а саме локальні, повʼязані з проведенням планових ремонтних робіт в електромережах.
У Кропивницькому локальні графіки відключення світла за окремими вулицями діятимуть щодня з 21 по 25 липня з 9:00 до 17:00 або 18:00. Повний список адрес, яких торкнуться обмеження, можна знайти на сайті обленерго, повідомляє Politeka.
У межах обслуговування Благовіщенських ЕМ в Кіровоградській області плануються такі знеструмлення:
- 21 липня – Благовіщенське, Вільхове, Станіславове, Синьки;
- 22 – Богданове, Камʼяний Брід, Кленове, Сабатинівка, Синицівка, Христофорове;
- 23 – Данилова Балка.
Графіки відключення світла для Бобринецьких ЕМ:
- 21 – Сугокліївка, Бобринець, Кохане;
- 22 – Сугокліївка, Тарасівка, Шляхове, Червонопілля, Дібрівка;
- 23 – Кохане, Червонопілля, Бобринець, Павлогірківка.
Вільшанські ЕМ: без електроенергії на наступному тижні тимчасово залишаться деякі мешканці населених пунктів Вільшанка, Добрянка, Проске-Забузьке, Станкувате, Березова Балка, Йосипівка, Залізничне.
Що стосується інших населених пунктів Кіровоградської області, то повну інформацію про планові знеструмлення на наступний тиждень можна знайти на сайті обленерго.
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