Объявлены новые графики отключения света на период с 21 по 27 июля 2025 года для Кировоградской области.

Энерегетики предупредили, где в Кировоградской области в течение недели 21-27 июля 2025 года будут применяться графики отключения света, пишет Politeka.

Это не стабилизационные или аварийные обесточивания, а локальные, связанные с проведением плановых ремонтных работ в электросетях.

В Кропивницком локальные графики отключения света по отдельным улицам будут действовать ежедневно с 21 по 25 июля с 9:00 до 17:00 или 18:00. Полный список адресов, затрагиваемых ограничениями, можно найти на сайте облэнерго, сообщает Politeka.

В пределах обслуживания Благовещенских ЭМ в Кировоградской области планируются следующие обесточивания:

21 июля – Благовещенское, Ольховое, Станиславово, Синьки;

22 – Богданово, Каменный Брод, Кленово, Сабатиновка, Синицовка, Христофорово;

23 – Данилова Балка.

Графики отключения света для Бобринецких ЭМ:

21 – Сугоклеевка, Бобринец, Любимое;

22 – Сугоклеевка, Тарасовка, Дорожное, Краснополье, Дубровка;

23 – Любимое, Краснополье, Бобринец, Павлогорковка.

Ольшанские ЭМ: без электроэнергии на следующей неделе временно останутся некоторые жители населенных пунктов Ольшанка, Добрянка, Проское-Забужское, Станковатое, Березовая Балка, Иосифовка, Железнодорожное.

Что касается других населенных пунктов Кировоградской области, то полную информацию о плановых обесточениях на следующую неделю можно найти на сайте облэнерго.

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