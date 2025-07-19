Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області є чудовиим шансом для людей старшого віку реалізувати себе.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області стає дедалі доступнішою, адже місцеві роботодавці пропонують гнучкі умови, стабільний дохід і можливість залишатися активними, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції можна переглянути на сайті work.ua.

У Кропивницькому на сучасний склад харчових продуктів компанія Sigma Запоріжжя шукає комплектувальників для роботи у денну або нічну зміну. До обов’язків входить комплектація товарів (вода, бакалія, алкоголь) за накладними та завантаження продукції в транспорт. Заробітна плата — 16 000–19 000 грн. Передбачено безкоштовний службовий автобус. Роботодавець готовий працевлаштувати не лише досвідчених працівників, а й студентів та людей пенсійного віку.

В Олександрії компанія ЧистоFF, що спеціалізується на клінінгових послугах, відкрила вакансію водія. Пропонують зарплату від 12 000 грн і вище. Завдання — доставка техніки до клієнтів, контроль справності авто, участь у навантаженні. Перевагу надають ветеранам та відповідальним людям, які шукають стабільну зайнятість із розумінням у колективі.

Також в Олександрії компанія Містер Пак шукає продавця-рознощика. Робота на ринку з 7:30 до 12:30, оплата — 8 000–15 000 грн. Умови передбачають офіційне оформлення, місце для відпочинку, бонусну систему. Завдання — обслуговування торгових точок, пошук нових клієнтів, активні продажі.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області — чудовий шанс для людей старшого віку реалізувати себе, залишаючись корисними й фінансово незалежними. Щоб податися на вакансію, варто перейти за оголошенням.

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