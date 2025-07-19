Работа для пенсионеров в Кировоградской области является отличным шансом для людей постарше реализовать себя.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области становится все более доступной, ведь местные работодатели предлагают гибкие условия, стабильный доход и возможность оставаться активными, сообщает Politeka.

Актуальные предложения можно посмотреть на сайте work.ua.

В Кропивницком на современный состав пищевых продуктов компания Sigma Запорожье ищет комплектующие для работы в дневную или ночную смену. В обязанности входит комплектация товаров (вода, бакалея, алкоголь) по накладным и погрузке продукции в транспорт. Заработная плата - 16 000-19 000 грн. Предусмотрен бесплатный служебный автобус. Работодатель готов трудоустроить не только опытных работников, но и студентов и людей пенсионного возраста.

В Александрии компания ЧистоFF , специализирующаяся на клининговых услугах, открыла вакансию водителя . Предлагают зарплату от 12000 грн и выше. Задача – доставка техники к клиентам, контроль исправности авто, участие в погрузке. Предпочтение отдают ветеранам и ответственным людям, которые ищут стабильную занятость с пониманием в коллективе.

Также в Александрии компания Мистер Пак ищет продавца -разносчика. Работа на рынке с 7:30 до 12:30, оплата - 8 000-15 000 грн. Условия предусматривают официальное оформление, место отдыха, бонусную систему. Задача – обслуживание торговых точек, поиск новых клиентов, активные продажи.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области – отличный шанс для людей постарше реализовать себя, оставаясь полезными и финансово независимыми. Чтобы отправиться на вакансию, стоит перейти по объявлению.

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