Великі прийомні родини, які створюються навіть під час війни, мають шанс отримати безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області та в інших регіонах стало одним із пріоритетних напрямів державної програми, повідомляє Politeka.

Як зазначено на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України, уряд виділяє субвенції, аби забезпечити нових вихователів не тільки дахом над головою, а й відповідними умовами для виховання дітей. Особливу увагу приділяють також родинам, які евакуювалися з небезпечних територій.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається у першу чергу дитячим будинкам сімейного типу, де виховується п’ятеро і більше дітей.

Йдеться про нові родини, у тому числі ті, що створені вимушено переміщеними особами або ж тими, хто повертається з-за кордону. Держава фінансує придбання службового даху над головою, яке передають громади у користування родинам. Помешкання має бути достатнім за площею і обладнаним усім необхідним.

У Мінсоцполітики зазначають, що головна мета — створити умови, де брат і сестра не розлучаються, а можуть жити разом. І саме для цього й виділяються кошти. У червні уряд затвердив постанову, яка унормовує ці питання і дозволяє швидше рухатися в реалізації ініціатив.

Якщо потенційні батьки-вихователі не мають достатньо житлової площі, а це виявляється під час перевірки побутових умов, тоді рішення про створення будинку сімейного типу ухвалюється разом із рішенням про виділення приміщення.

Надання безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області оформлюється офіційно. Родина подає просту письмову заяву про потребу в будинку. А відповідний орган влади зобов’язаний знайти для них помешкання не пізніше, ніж за пів року.

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