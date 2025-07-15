Большие приемные семьи, которые создаются даже во время войны, имеют возможность получить бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области и других регионах стало одним из приоритетных направлений государственной программы, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальном сайте Министерства социальной политики Украины, правительство выделяет субвенции, чтобы обеспечить новых воспитателей не только крышей над головой, но и соответствующими условиями для воспитания детей. Особое внимание уделяется также семьям, которые эвакуировались с опасных территорий.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется в первую очередь детским домам семейного типа, где воспитывается пятеро и более детей.

Речь идет о новых семьях, в том числе созданных вынужденно перемещенными лицами или возвращающимися из-за границы. Государство финансирует приобретение служебной крыши над головой, которое передают общины в пользование семьям. Помещение должно быть достаточным по площади и оборудовано всем необходимым.

В Минсоцполитики отмечают, что главная цель — создать условия, где брат и сестра не разводятся, а могут жить вместе. И именно для этого и выделяются средства. В июне правительство утвердило постановление, нормирующее эти вопросы и позволяющее быстрее двигаться в реализации инициатив.

Если у потенциальных родителей-воспитателей нет достаточно жилой площади, а это проявляется при проверке бытовых условий, тогда решение о создании дома семейного типа принимается вместе с решением о выделении помещения.

Предоставление бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области официально оформляется. Семья подает простое письменное заявление о необходимости дома. А соответствующий орган власти обязан найти для них дом не позднее, чем через полгода.

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