АТ “ДТЕК Одеські електромережі” попереджає, що на наступному тижні – з 21 по 27 липня – в регіоні будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

З 21 по 27 липня 2025 року в Одеській області будуть проводитися профілактичні роботи, через які доведеться застосувати графіки відключення світла, пише Politeka.

Триватимуть такі обмеження електропостачання від шести до дванадцяти годин на добу.

Енергетики повідомляють, що в межах Фонтанської сілької територіальної громади графіки відключення світла будуть діяти в понеділок, 21 липня, приблизно з 00:00 до 06:00 в таких населених пунктах:

Крижанівка (по вулицях Владислава Бувалкіна, Марсельська);

Фонтанка (вул. Академіка Сахарова).

Крім того, в понеділок із 8:00 до 20:00 графіки відключення світла також запроваджуються в межах Овідіопольської громади в Одеській області, повідомляє Politeka.

Планові знеструмлення відбудуться в селищі Овідіополь по вулицях Котляревського, Каденюка, Незалежності, Соборній, а також за адресами вул. Т.Шевченка 138 та вул. Портова 3.

Ці профілактичні роботи мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому.

Про інші планові знеструмлення в Одесі та області протягом тижня з 21 по 27 липня наразі не повідомлялося, але ситуація може змінитися, тому стежте за актуальними даними на сторінках ДТЕК та своєї територіальної громади.

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