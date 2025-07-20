АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает, что на следующей неделе – с 21 по 27 июля – в регионе будут применяться локальные графики отключения света.

С 21 по 27 июля 2025 года в Одесской области будут проводиться профилактические работы, из-за которых придется применить графики отключения света, пишет Politeka.

Длиться такие ограничения электроснабжения будут от шести до двенадцати часов в сутки.

Энергетики сообщают, что в пределах Фонтанской сельской территориальной общины графики отключения света будут действовать в понедельник, 21 июля, примерно с 00:00 до 06:00 в таких населенных пунктах:

Крыжановка (по улицам Владислава Бувалкина, Марсельская);

Фонтанка (ул. Академика Сахарова).

Кроме того, в понедельник с 8:00 до 20:00 графики отключения света также вводятся в пределах Овидиопольской общины в Одесской области, сообщает Politeka.

Плановые обесточения состоятся в поселке Овидиополь по улицам Котляревского, Каденюка, Независимости, Соборной, а также по адресу ул. Шевченко 138 и ул. Портовая 3.

Эти профилактические работы должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить аварийные ситуации в будущем.

О других плановых обесточениях в Одессе и области в течение недели с 21 по 27 июля пока не сообщалось, но ситуация может измениться, поэтому следите за актуальными данными на страницах ДТЭК и своей территориальной общины.

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