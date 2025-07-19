Протягом наступного тижня – в період із 21 по 27 липня 2025 року – в Сумській області будуть застосовуватися тимчасові графіки відключення світла.

АТ "Сумиобленерго" попереджає, що з 21 по 27 липня 2025 року в регіоні діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема графіки відключення світла у звʼязку проведенням ремонтних робіт на обладнанні підстанції будуть застосовуватися в межах Вільшанської територіальної громади в Сумській області.

За даними обленерго, у вівторок, 22 липня, з 8:00 до 16:00 без електроенергії залишиться частина мешканців селища Вільшана по вулицях Роменська, Київський Шлях, Озерна, Рудка, Садова, Соборна, Травнева, Франка, Шевченка.

На території Верхньосироватської громади в Сумській області графіки відключення світла, повʼязані з плановим ремонтом електромереж, діятимуть 22 та 23 липня з 8:00 до 16:30 в селі Верхня Сироватка по вулицях 8 Березня, Гончарна, Отаманська, Будівельна, Польова, Садова, провулку Шевченківський.

Крім того, тимчасові знеструмлення на наступному тижні плануються в межах Садівської громади, повідомляє Politeka. У понеділок, 21 числа, обмеження діятимуть із 8:00 до 16:30 для мешканців таких населених пунктів: Великі Вільми, Бровкове, Никонці, Павлючки, Симонівка, Низи.

У вівторок планові знеструмлення триватимуть із 9:00 до 17:00 та торкнуться таких населених пунктів: Бровкове, Єлисеєнкове, Любачеве, Журавлине, Сад, Ясени, Великі Вільми.

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