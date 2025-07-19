В течение следующей недели – в период с 21 по 27 июля 2025 года – в Сумской области будут применяться временные графики отключения света.

АО "Сумыоблэнерго" предупреждает, что с 21 по 27 июля 2025 года в регионе будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, графики отключения света в связи проведением ремонтных работ на оборудовании подстанции будут применяться в пределах Ольшанской территориальной общины в Сумской области.

По данным облэнерго, во вторник, 22 июля, с 8.00 до 16.00 без электроэнергии останется часть жителей поселка Ольшана по улицам Роменская, Киевский Путь, Озерная, Рудка, Садовая, Соборная, Майская, Франко, Шевченко.

На территории Верхнесыворотской общины в Сумской области графики отключения света, связанные с плановым ремонтом электросетей, будут действовать 22 и 23 июля с 8:00 до 16:30 в селе Верхняя Сыворотка по улицам 8 Марта, Гончарная, Отаманская, Строительная, Полевая, Садовая, переулку Шевченковский.

Кроме того, временные обесточения на следующей неделе планируются в пределах Садовской общины, сообщает Politeka. В понедельник, 21 числа, ограничения будут действовать с 8:00 до 16:30 для жителей таких населенных пунктов: Великие Вильмы, Бровково, Никонцы, Павлючки, Симоновка, Низы.

Во вторник плановые обесточения продлятся с 9:00 до 17:00 и коснутся таких населенных пунктов: Бровково, Елисеенково, Любачево, Журавлиное, Сад, Ясени, Великие Вильмы.

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