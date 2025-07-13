Енергетики попередили, кому в Сумській області в період із 14 по 20 липня доведеться проводити по 8 годин на добу без електроенергії.

На наступному тижні – з 14 по 20 липня 2025 року – в Сумській області будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, як попереджають спеціалісти Сумського РЕМ, у понеділок, 14 липня, з 8:00 до 16:30 будуть проводитися планові ремонтні роботи, через які доведеться застосовувати графіки відключення в селі Верхня Сироватка. Без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинків по вулицях 8 Березня, Гончарна, Отаманська, Будівельна, Польова, Садова, провулку Шевченківський.

Крім того, в понеділок і вівторок, 14-15 липня, графіки відключення світла також діятимуть у межах Глухівської міської територіальної громади в Шосткинському районі Сумської області, пише Politeka.

Енергетики попереджають, що в понеділок із 8:00 до 16:00 без електроенергії залишаться мешканці:

міста Глухів по вулицях Вознесенській (від №1 до №46), Вокзальній, Героїв Крут, Гоголя, Українських повстанців, Івана Кочубея, Заміській, Індустріальній, Інститутській (№2-32), Київській (№1-41), Олександра Ступаченка, Есманський шлях, Космонавтів, Кульбаки, Ігоря Білевича (№74-100), Спаській (№23-116), Незалежності, Ігоря Федоренка (№68-71), провулку Водотеченський;

сіл Некрасове, Семенівка, Іоніно, Калюжне.

15 числа електропостачання тимчасово (з 8 до 16 години) знову буде призупинено в частині міста Глухів.

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