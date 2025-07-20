Графік відключення світла на тиждень 21-27 липня в Полтавській області охоплює десятки населених пунктів.

Згідно з графіком відключення світла на тиждень 21-27 липня в Полтавській області, жителі Скороходівської громади мають підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії, передає Politeka.

Інформацію про знеструмлення розміщено на сайті Скороходівської громади.

21, 22 та 23 липня 2025 року в ряді населених пунктів Полтавського району проводитимуться обслуговування, капітальні оновлення, усунення аварійних ризиків та прочищення ліній.

Роботи триватимуть з 08:00 до 17:00 (в окремих місцях — до 20:00).

Знеструмлення торкнеться:

- смт Скороходове — понад 30 вулиць, включно з 8 Березня, Залізнична, Коханова, Стрілецька, Приміська, Польова та інші.

- с. Таверівка — Садова, Горіхова, Лугова, Річкова, Яблунева, Центральна.

- с. Лозуватка — Шевченка, Вишнева, Молодіжна, Набережна, Калинова, Спортивна.

- інші села: Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Козаче, Коханівка, Мальці, Пригарівка, Рибалки, Улинівка, Сушки, Миргородщина, Чечужине, Хмарине, Шевченківка, Филенкове, Панасівка, Олександрівка Друга, Нова Україна, Новоселівка, Рябківка.

Причина — технічні заходи з безпечного функціонування систем живлення.

Рекомендуємо мешканцям заздалегідь зарядити телефони, приготувати альтернативні джерела освітлення, запастися водою (особливо при використанні насосів). Своєчасна підготовка зменшить побутові незручності.

Нагадаємо, графік відключення світла на тиждень 21-27 липня в Полтавській області охоплює десятки населених пунктів. Щоб дізнатися більше деталей та адрес, варто перейти на офіційний сайт.

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