Грошова допомога в Полтавській області надається організацією Карітас, повідомляє Politeka.

Інформація про це розміщена на офіційному каналі.

Карітас Полтава в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні» продовжує прийом заявок на фінансову підтримку для оплати оренди житла терміном на 6 місяців. Допомога доступна у визначених громадах Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької та Кобеляцької територіальних громад.

Отримати підтримку можуть новопереміщені внутрішньо переміщені особи, які переїхали до приймаючої громади менш як 30 днів тому. Водночас заявник має відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості.

До категорій, що підпадають під програму, належать особи з інвалідністю або важкими захворюваннями, самотні люди віком від 55 років, а також домогосподарства з одного-двох літніх осіб без підтримки родини. Окрім того, послуги можуть отримати самотні матері або батьки, які виховують неповнолітніх дітей, багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми, а також вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Грошова допомога в Полтавській області має на меті підтримати найуразливіші верстви населення, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах. Вчасна підтримка дасть можливість забезпечити комфортні умови проживання на найближчі півроку.

Заявки на участь приймаються у відповідних громадах, де Карітас здійснює діяльність. Це важлива можливість для тих, хто шукає фінансові можливості для оренди житла в складний період життя.

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