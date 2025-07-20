График отключения света в неделю 21-27 июля в Полтавской области охватывает десятки населенных пунктов.

Согласно графику отключения света на неделю 21-27 июля в Полтавской области, жители Скороходовского общества должны подготовиться к временному отсутствию электроэнергии, передает Politeka.

Информация об обесточивании размещена на сайте Скороходовской общины .

21, 22 и 23 июля 2025 в ряде населенных пунктов Полтавского района будут проводиться обслуживание, капитальные обновления, устранение аварийных рисков и прочистка линий.

Работы продлятся с 08:00 до 17:00 (в отдельных местах — до 20:00).

Обесточение коснется:

- пгт Скороходово - более 30 улиц, включая 8 Марта, Железнодорожная, Коханова, Стрелецкая, Пригородная, Полевая и другие.

– с. Таверовка - Садовая, Орехова, Луговая, Речная, Яблоневая, Центральная.

– с. Лозовата — Шевченко, Вишневая, Молодежная, Набережная, Калиновая, Спортивная.

- другие села : Андрюши, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Казачье, Кохановка, Мальцы, Пригаревка, Рыбалки, Улиновка, Сушки, Миргородщина, Чечужине, Хмарино, Шевченковка, Филенково, Панасовка, Александровка Друга, Нова.

Причина – технические меры по безопасному функционированию систем питания.

Рекомендуем местным жителям заранее зарядить телефоны, приготовить альтернативные источники освещения, запастись водой (особенно при использовании насосов). Своевременная подготовка снизит бытовые неудобства.

Напомним, график отключения света в неделю 21-27 июля в Полтавской области охватывает десятки населенных пунктов. Чтобы узнать больше деталей и адресов, жителям следует перейти на официальный сайт.

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