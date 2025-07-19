Дефіцит продуктів у Миколаєві став новим викликом для споживачів.

Дефіцит продуктів у Миколаєві став особливо відчутним на рибному ринку, повідомляє Politeka.

За словами іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, з магазинів зникли такі популярні види риби, як щука та товстолобик.

Ситуація, що склалася, вже встигла позначитися на цінниках — в окремих супермаркетах за кілограм товстолобика просять від 111 до 180 грн, а щука стала справжньою рідкістю: подекуди її зовсім немає або ж продають по 190 грн і більше.

Іхтіологиня пояснила, що рибний промисел в Україні переживає серйозну кризу. Втрата доступу до водойм, насамперед після підриву Каховського водосховища, сильно вдарила по галузі. Окрім того, через війну багато районів із потенційними рибними ресурсами залишаються замінованими, тимчасово окупованими або зовсім осушеними.

До цього додаються численні обмеження — рибалки-аматори та комерційні господарства зіткнулися з труднощами при отриманні дозволів, заборонами на вихід на воду та високими ризиками. Це призвело до критичного скорочення обсягів вилову, особливо у Південному регіоні, де зазвичай активно промислово добували згадані види риб.

Дефіцит продуктів у Миколаєві, зокрема риби, став новим викликом для споживачів. Люди вимушені або переплачувати, або шукати альтернативи, адже на ринку переважає імпорт, який не завжди відповідає якості або бюджету.

Ситуація може покращитися лише за умов відновлення водного балансу та створення нових штучних водойм. Та поки що товстолобик і щука на полицях — радше виняток, ніж норма.

Джерело: Телеграф

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