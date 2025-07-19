Недостаток продуктов в Николаеве стал новым вызовом для потребителей.

Дефицит продуктов в Николаеве стал особенно ощутимым на рыбном рынке, сообщает Politeka.

По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины из магазинов исчезли такие популярные виды рыбы, как щука и толстолобик.

Сложившаяся ситуация уже успела сказаться на ценниках — в отдельных супермаркетах за килограмм толстолобика просят от 111 до 180 грн, а щука стала настоящей редкостью: кое-где ее совсем нет или же продают по 190 грн и больше.

Ихтиологиня объяснила, что рыбный промысел в Украине испытывает серьезный кризис. Утрата доступа к водоемам, в первую очередь после подрыва Каховского водохранилища, сильно ударила по отрасли. Кроме того, из-за войны многие районы с потенциальными рыбными ресурсами остаются заминированными, временно оккупированными или совсем осушенными.

К этому прилагаются многочисленные ограничения - рыбаки-любители и коммерческие хозяйства столкнулись с трудностями при получении разрешений, запретами на выход на воду и высокими рисками. Это привело к критическому сокращению объемов отлова, особенно в Южном регионе, где обычно активно промышленно добывали упомянутые виды рыб.

Дефицит продуктов в Николаеве, в частности, рыбы, стал новым вызовом для потребителей. Люди вынуждены либо переплачивать, либо искать альтернативы, ведь на рынке преобладает импорт, не всегда соответствующий качеству или бюджету.

Ситуация может улучшиться только при восстановлении водного баланса и создании новых искусственных водоемов. Но пока толстолобик и щука на полках — скорее исключение, чем норма.

Источник: Телеграф

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